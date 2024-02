Scontro tra un camion e due auto alle porte di Santa Croce Camerina: due feriti, uno in gravi condizioni

Incidente sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina. Sono rimasti coinvolti un camion e due auto, i conducenti sono rimasti feriti e uno è in condizioni particolarmente gravi. Si tratta di un giovane che era alla guida di una Fiat Panda, andata completamente distrutta. L'impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, si è infatti rivelato molto violento e ha ridotto il mezzo a un groviglio di lamiere.

Quando è stato lanciato l'allarme sul psoto sono invìtervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dalle lamiere e hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul luogo dell'incidente anche i sanitari del 118 che hanno trasportato sia il ragazzo che l'altro ferito all'ospedale Giovanni Paolo II: il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva perché ha riportato un politrauma. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto.

A dicembre, sempre sulla strada provinciale 20, sono rimaste ferite tre persone in un altro incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. In questo caso si è trattato di uno scontro frontale. In ospedale sono stati trasportati due uomini e una donna. In base a quanto ricostruito, uno dei mezzi ha invaso la carreggiata opposta dopo essere uscito di strada. Anche in quel caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.