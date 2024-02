Palermo, due incidenti in viale Regione Siciliana: feriti e traffico paralizzato

Prima lo schianto tra cinque mezzi in direzione di Mazara del Vallo, poi lo scontro tra due auto sulla carreggiata opposta, verso Palermo. Due incidenti hanno mandato in tilt la circonvallazione poco prima delle 14: nel primo sono rimaste coinvolte tre auto e due moto, tre persone sono rimaste ferite. Tra queste anche un motociclista che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale.

Pochi minuti dopo, un altro impatto si è verificato in viale Regione Siciliana, in direzione del capoluogo. In questo caso sono rimaste coinvolte due auto e non si sono registrati feriti, ma le ripercussioni sul traffico, già impazzito, sono state pesantissime.

Si sono fermate lunghe code, con le vie d'accesso e di uscita dalla città praticamente bloccate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti, anche i carabinieri e gli agenti dell'Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei due incidenti. La scorsa settimana altri due scontri, avvenuti nel giro di poche ore, hanno creato non pochi problemi sulla circonvallazione, sempre nei pressi di viale Lazio. Nel primo sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter: ad avere la peggio un ventenne, trasportato in ospedale. Nel secondo è invece rimasta ferita una donna di 54 anni che era alla guida di una Lancia Y che si è scontrata con una Fiat Punto.