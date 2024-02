Scia di incidenti nella notte a Palermo: sette feriti trasportati in ospedale

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'incidente ha provocato rallentamenti alla viabilità in direzione di Mondello, la circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo l'arrivo dei soccorsi e della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Un altro incidente si è verificato in via Resuttana, all'incrocio con piazza Papa Giovanni Paolo II, nei pressi di via Alcide de Gasperi.

Tre incidenti con sette feriti: è il drammatico bilancio di una notte di incidenti a Palermo. Il primo scontro si è verificato poco dopo la mezzanotte alla Favorita, in particolare in viale Margherita di Savoia, all'altezza del civico 25. Sono rimasti coinvolti due scooter su cui si trovavano tre giovanissimi. L'impatto si è rivelato molto violento, i due conducenti e uno dei passeggeri, di venti e ventuno anni, sono stati sbalzati dalla sella e sono finito sull'asfalto, riportando numerose ferite.

In questo caso erano trascorse da poco le tre, quando due auto si sono scontrate e uno dei mezzi è finito contro un veicolo in sosta. L'impatto ha reso necessario il trasporto in ospedale per tre persone, un ragazzo di venticinque anni e un coetaneo che viaggiavano a bordo della prima auto, rimasti feriti. Al pronto soccorso anche il conducente dell'altro mezzo, un uomo di quarantacinque anni.

All'alba il terzo schianto in città, stavolta in salita Belmonte, nella zona di Villa Igiea. Un autocarro ha travolto un motociclo, provocando la violenta caduta sull'asfalto del conducente. Quest'ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato a Villa Sofia. Le sue condizioni non sono gravi. L'incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico nella zona, in attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Su tutti e tre gli incidenti indaga l'Infortunistica della polizia municipale.