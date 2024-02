Furto nella sede della Cassa depositi e prestiti, in piazzale Ungheria. I ladri si sono introdotti negli uffici e hanno portato via alcuni computer.

È stato avviato l’inventario per verificare se gli autori del colpo hanno portato via altri oggetti. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire agli autori del colpo. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’edificio e quelli della zona.