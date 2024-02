Controlli a Capaci, ventunenne denunciato: aveva un coltello a serramanico

Aveva nell’auto un coltello a serramanico, lo hanno scoperto i carabinieri a Capaci e lo hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Ma la denuncia del giovane di appena 21 anni non è stata l’unica nel corso dell’ultima settimana, durante la quale i carabinieri della compagnia di Carini, hanno intensificato i servizi di controllo proprio nel territorio di Capaci, denunciando 3 persone e contestando numerosi illeciti amministrativi per uso personale di stupefacenti.

Oltre al ventunenne con il coltello, sono stati denunciati un trentottenne per evasione, poiché sorpreso per strada nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, e un trentenne per guida senza patente con recidiva nel biennio, risultando, a suo carico, una precedente contestazione amministrativa per lo stesso tipo di trasgressione.

In materia di violazioni della normativa stupefacenti è stata contestata la violazione dell’uso personale a carico di 11 giovani, sorpresi nelle vie del centro con modica quantità di hashish. Per due di essi, fermati alla guida delle rispettive autovetture, è scattato il contestuale ritiro della patente di guida.