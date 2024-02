Palermo, rubano uno scooter e nella fuga si schiantano contro un furgone: arrestati due minorenni

Rubano uno scooter e, fuggendo, si schiantano contro un furgone parcheggiato. È accaduto in via La Marmora, a Palermo. Gli autori del tentativo di furto, due minorenni di 14 e 15 anni, sono stati arrestati dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi avrebbero rubato la Vespa parcheggiata in via La Marmora, ma una donna dalla propria abitazione avrebbe visto tutto e allertato le forze dell'ordine.

A quel punto gli agenti dei commissariati San Lorenzo, Zisa e Libertà hanno iniziato a perlustrare la zona e, vedendo due giovanissimi in sella allo scooter, le cui caratteristiche erano quelle descritte dalla donna, hanno cercato di fermarli. I minorenni, a quel punto, hanno accelerato, finendo contro un furgone e, nonostante l'impatto, hanno provato nuovamente a fuggire, ma sono stati fermati in via Edmondo de Amicis.

I due sono stati perquisiti e sono stati trovati diversi arnesi da scasso. I due ragazzi sono stati condotti presso il carcere Malaspina, con l’accusa di furto aggravato.