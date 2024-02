Incidente tra un'auto e un mezzo pesante sull'autostrada Palermo-Mazara: ferita una donna

Incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione del capoluogo. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto, lo scontro è avvenuto poco prima dello svincolo dell'a. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso l'automobilista, si tratta di una donna: è stata trasportato in ospedale, mentre l'uomo alla guida dell'autocarro è rimasto illeso.

L'incidente ha provocato forti rallentamenti in autostrada, la polizia stradale si è occupata di gestire la viabilità. In attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata si sono formate lunghe code. Pochi giorni fa un altro incidente si è registrato lungo lo stesso tratto autostradale. In questo caso sono rimaste coinvolte tre auto che viaggiavano in direzione di Mazara del Vallo.

In fase di sorpasso, uno dei mezzi ha tamponato una Peugeot, che a sua volta non è riuscita ad evitare una Matiz. Uno dei conducenti e il suo passeggero sono rimasti feriti, i sanitari del 118 li hano trasportati in ospedale con codice giallo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. Anche in questo caso si sono registrati forti rallentamenti al traffico.