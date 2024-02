Palermo, una donna si ustiona in un negozio di frutta e verdura: 15 giorni di prognosi

Una donna di 60 anni è rimasta ustionata alle gambe in un negozio di frutta e verdura in via Sciuti a Palermo. La cliente, uscita da una porta secondarie del negozio, non si sarebbe accorta di una padella sul fuoco per cucinare cibi. I primi a intervenire sono stati gli agenti delle volanti. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al pronto soccorso. Ha ustioni alle gambe. La prognosi è di 15 giorni.

I poliziotti hanno chiamato gli agenti della municipale che hanno eseguito i controlli. Il negoziante non aveva le autorizzazioni per cucinare i cibi. E così la rivendita è stata chiusa amministrativamente e sono scattati i sequestri di tutta l'attrezzatura utilizzata per la preparazione delle pietanze.