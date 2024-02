Palermo, lotta alla malamovida: controlli interforze da via Spinuzza alle discoteche in provincia

Controlli interforze a Palermo nell’ambito del servizio ribattezzato «Alto impatto». I controlli si sono concentrati stavolta in via Spinuzza, la strada in cui nei giorni scorsi è stato aggredito un sindacalista della Cgil da un gruppo di giovanissimi.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a identificazioni, denunce e sanzioni per migliaia di euro, in una delle principali zone della movida cittadina. Sono stati identificati 148 cittadini, controllati 58 mezzi, elevate sanzioni, anche ai sensi del codice della strada, per un ammontare di circa 35 mila euro. Particolarmente gravi le irregolarità riscontrate in alcuni esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico, violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e mancata predisposizione di procedure di autocontrollo Haccp.

Prima della via Spinuzza, sempre nel contesto dell’attività «Alto impatto», polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, coadiuvati da personale dell’Asp, avevano intensificato i controlli in altre zone, accendendo i riflettori su piazze, pub e discoteche. E non solo a Palermo, ma anche in provincia. Tra le vie Ruggero Settimo, Cavour, Pignatelli Aragona, Isidoro La Lumia, Quintino Sella e nelle piazze Sant’Anna, Sturzo e Nascè, sono state complessivamente identificate 486 persone. Controllati 116 veicoli, elevate 105 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo pari a 10.866 euro. Denunciata una persona per guida senza patente. Le forze dell’ordine, con la collaborazione di personale della Motorizzazione Civile, si sono occupate anche di far rispettare l’ordinanza che vieta la circolazione di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, nelle aree pedonali, sanzionando otto trasgressori.