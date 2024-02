Palermo, il furto alla scuola media Carollo, la Cgil: «Chiediamo impianti di videosorveglianza»

«Serve maggiore sicurezza, non soltanto da un punto di vista strutturale ma anche per quanto riguarda la vigilanza e la sorveglianza. La nostra città investe poco sulla sicurezza, fornisce le scuole di attrezzature tecnologiche e all’avanguardia di tutti i tipi ma non c’è un sistema di sicurezza appropriato e non si vedono pattuglie, soprattutto nei quartieri di periferia – aggiungono Cammuca e Minasola - Sarebbe opportuno che gli edifici scolastici fossero dotati di sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali operative delle forze dell’ordine. La scuola è alla base della nostra società, li vengono formati i nostri figli per cui è d’obbligo fare maggiori investimenti in questo settore. In alcuni asili, i genitori sono stati educati a sorvegliare la struttura. Ma è chiaro che non basta. Oltre alla solidarietà a chi fa questo mestiere, serve uno sforzo anche da parte di chi ci amministra, per rendere più sicure scuole e asili».