Palermo, crolla un tratto del marciapiede del ponte di via Giafar

Una buca si è aperta nel marciapiede del ponte di via Giafar, a Palermo. La struttura congiunge l’area del quartiere di Brancaccio a quella di Santa Maria di Gesù, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause del cedimento.

A segnalare la formazione della buca sono stati i residenti. I primi a intervenire, gli agenti della polizia municipale. Poi i tecnici comunali che stanno valutando la stabilità del viadotto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi.