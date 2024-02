Palermo, una ciclista investita da una automobilista in via Roma: trasportata in ospedale

Una ciclista è stata investita in via Roma, all'altezza del supermercato Lidl, a Palermo. Un’auto, guidata da un'altra signora, l’ha colpita in pieno, facendola cadere rovinosamente sull’asfalto. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti e un uomo della sicurezza del supermercato. La signora investita aveva appena finito di fare la spesa e si stava spostando in direzione della stazione centrale, quando è arrivata l'auto che l'ha travolta. La conducente si è fermata a prestare i soccorsi assieme agli altri. Sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, che è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Non è in pericolo di vita- A ricostruire la dinamica saranno gli agenti della polizia municipale.