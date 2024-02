Palermo, operazione antidroga con 14 arresti: spaccio in varie zone, da Brancaccio a Ballarò

Quattordici arresti per droga a Palermo. Otto persone sono finite in carcere e sei agli arresti domiciliari. Disposta anche una misura di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della polizia, che su delega della Procura ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. I quindici indagati sono ritenuti responsabili, in concorso ed a vario titolo, di detenzione, vendita e cessione di droga (articolo 73 della legge sugli stupefacenti).

L’operazione si inserisce in un più vasto filone investigativo che ha coinvolto l’area mandamentale di Brancaccio ed è culminato nel maggio 2022 nell’operazione ribattezzata «Tentacoli». I successivi approfondimenti hanno sono stati concentrati in particolar modo sulle cosiddette «piazze di spaccio» che si trovano in zone fortemente condizionate, sottolinea un comunicato della questura, dal fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, partite dal territorio di Brancaccio, sono state estese anche ad altre aree cittadine, come Ballarò, Guadagna ed Arenella. L’indagine ha permesso anche di delineare i rapporti trasversali di compravendita tra persone che vivono e operano in quartieri diversi, con proiezioni anche in provincia di Trapani.