Palermo, la blatta in un piatto della mensa, l'assessore: «Nelle analisi nessuna anomalia rilevata»

«In merito ai fatti avvenuti lo scorso 29 gennaio nel plesso Carmelo Onorato della sezione infanzia dell’istituto comprensivo Lombardo Radice, a Palermo, il Comune sta seguendo gli esiti dei controlli effettuati dal Nas e dai Carabinieri, che finora sono tutti negativi». Lo ha detto l'assessore all’Istruzione Aristide Tamajo in merito al caso della blatta trovata in un piatto della mensa per i bambini.

«Premesso che, rispetto ai controlli finora effettuati, non sono state evidenziate carenze igienico-sanitarie e strutturali del servizio refezione, il Comune - aggiunge - sta continuando a monitorare i controlli in corso. Non sono state finora rilevate carenze gestionali nella preparazione dei pasti, né assenza della tracciabilità degli alimenti. Le analisi sul pasto campione non hanno rilevato comunque anomalie. Fatti di questo tipo, una volta accertati definitivamente, non sono né saranno tollerati dall’amministrazione che interverrà secondo quanto previsto dalle clausole previste dal contratto sottoscritto con la società. Tengo, infine, a precisare e a rassicurare i genitori che i controlli nelle mense scolastiche sono costanti a tutela dei bambini, e di questo ringrazio il Nas dei carabinieri per l’attività che svolge, e lunedì mi recherò nel plesso Carmelo Onorato per incontrare il dirigente scolastico e i genitori dei bambini iscritti per dare loro effettiva evidenza dei controlli e monitoraggi attuati».