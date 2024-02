Palermo chiede più sicurezza: consegnate 500 firme al prefetto

Sono state consegnate al prefetto di Palermo, Massimo Mariani, 500 firme raccolte per chiedere maggiore sicurezza nella zona della stazione e della via Oreto. La consegna è avvenuta nel salone della chiesa di Sant'Antonino in corso Tukory. I frati insieme al vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao sono stati i promotori della fiaccolata, della raccolta di firma e dell’incontro avvenuto oggi.

Commercianti, residenti, magistrati hanno incontrato il prefetto Mariani e hanno segnalato tutte le criticità presenti nel territorio. La vita invivibile per la presenza di locali aperti fino a tardi, la diffusione della microcriminalità, l’assenza di controlli soprattutto la notte. E la mancanza di presidi nella zona pedonale di via Maqueda, dai Quattro canti alla stazione.

«Terra di nessuno dove può succedere di tutto», definita dai commercianti e residenti nel corso dell’incontro. «Grazie alle videocamere del mio negozio - ha raccontato una commerciante - ho visto un uomo che alle cinque di mattina passeggiava con un piccone. Un secondo con una grossa sega. Tutte e due passeggiavano in via Roma. E nessuno dei due è stato fermato. Le auto delle forze dell’ordine nella zona passano ogni ora. In un’ora succede di tutto. Serve maggiore presenza».