Palermo, alla scuola Lombardo-Radice c'è una blatta nel cibo dei bimbi: esposto ai Nas

Una blatta è stata trovata nel cibo consegnato a uno dei bambini che frequenta la mensa della scuola dell'infanzia Lombardo Radice, in corso Calatafimi. L'episodio è stato reso noto oggi dal deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), che ha presentato denuncia ai carabinieri del Nas.

«Quello che è successo è grave, mi chiedo come possa accadere una cosa simile: si tratta di bambini che frequentano la scuola dell'Infanzia e sulla quale il Comune deve vigilare. Ho saputo che la scuola ha scritto al Comune e gli operatori non hanno servito il cibo, ma il dato è preoccupante perché il cibo arriva da un'azienda esterna che ha vinto un bando pubblico (la Vivenda, ndr)», ha detto l'ex iena La Vardera, che ha lanciato un appello al sindaco Lagalla e alla sua giunta: «Anziché pensare ai rimpasti e alle poltrone andate in giro per le scuole a vigilare. I nostri bambini non hanno possibilità di scegliere dove e cosa mangiare e le famiglie pagano un servizio che se arriva con delle blatte non si può definire di qualità».