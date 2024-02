Palermo, l'Amap preleva acqua per la città dalla diga Poma ma il volume dell'invaso si è dimezzato

Sale la tensione e la preoccupazione tra gli agricoltori del Partinicese che oltre a lottare contro la crisi del sistema devono fare i conti con la siccità e i prelievi dell’invaso Poma per uso idropotabile. Scatta la mobilitazione per una diga che oramai è vuota per oltre il 50 per cento, a causa delle scarse piogge, mentre i prelievi dell’Amap per alimentare le case di diversi comuni costieri proseguono e rischiano di depauperare le scorte di acqua. Un invaso che era nato ai tempi delle proteste del sociologo Danilo Dolci negli anni ‘60 esclusivamente al servizio dell’agricoltura. I tempi però sono cambiati e adesso quell’acqua non è più esclusiva delle campagne.

Così è scatta la mobilitazione delle sigle sindacali e degli stessi agricoltori che si sono dati appuntamento proprio alla diga per far sentire la propria voce ed evitare che la prossima campagna irrigua, che parte sulla carta da aprile e si conclude ad ottobre, sia l’ennesima contraddistinta da erogazioni idriche col contagocce. «La diga è già allo stremo, i prelievi dell’Amap continuano in maniera consistente per la città di Palermo e si prevedono problemi per la campagna irrigua» ha detto il segretario della Camera del Lavoro di Partinico, Tanino La Corte.