Palermo, ennesimo furto con spaccata in un ristorante: rubate numerose bottiglie di vino

Ladri in azione nel ristorante Scolapasta in via Alessandro Paternostro a Palermo. I banditi la scorsa notte hanno sfondato la vetrina del locale e hanno rubato numerose bottiglie di vino. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri che hanno sentito il titolare e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

«Siamo davvero stufi - raccontano alcuni commercianti - di quanto sta avvenendo in città ormai da mesi. Non passa serata che qualcuno di noi non trovi le vetrine spaccate e i locali svaligiati. Basta già la vetrina spaccata per subire danni di migliaia di euro e l’interruzione per ore delle attività commerciali. Ci rivolgiamo al prefetto per avere garantita maggiore prevenzione. Così davvero non si può andare avanti».

Nei giorni scorsi un primo colpo è stato tentato all’Osteria dei Vespri in piazza Croci. I ladri hanno cercato di aprirsi un varco nella vetrina senza riuscirci forse perché disturbati da qualche residente o passante. Stessa scena inun bistrot che ha aperto da poco in via dei Cartari. Anche qui il colpo è stato tentato e riportato danni alla struttura. Anche in questo caso i ladri non sono riusciti ad entrare nel locale.