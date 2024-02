Palermo, due spacciatori cadono nella rete della polizia a Ballarò

Altri due spacciatori di Palermo finiscono nella rete della polizia di Stato. Due le operazioni portate a segno. Nella prima gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante in via San Nicolò all’Albergheria, hanno scorto due uomini confabulare tra loro e, nella circostanza, uno dei due è stato sorpreso nell’atto di cedere qualcosa all’altro. I due sospettati all’arrivo della volante si sono dati alla fuga tra le stradine interne del mercato di Ballarò. Uno di loro è stato raggiunto in via Maqueda e, con l’ausilio di un altro equipaggio, è stato bloccato.

La perquisizione personale a cui il giovane è stato sottoposto, ha consentito di rinvenire, rispettivamente all’interno del calzino del piede sinistro ed in una tasca del giubbotto, due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish e harijuana, denaro contante di vario taglio per un totale pari a circa 525 euro e quattro telefoni cellulari di cui su tre non è stato in grado di fornirne la provenienza. Terminata l’attività su strada, i controlli sono stati estesi al domicilio del giovane, ed all’interno di un pensile di un mobile del salone, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo marijuana e materiale atto al confezionamento della stessa. Il giovane, arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato inoltre indagato per il reato di ricettazione. La droga, il materiale per il confezionamento, i cellulari ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro.