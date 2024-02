La rabbia degli agricoltori in marcia con i trattori nelle Madonie

Sono scesi in campo anche gli agricoltori madoniti per aderire allo sciopero dei trattori che sta infiammando anche la Sicilia. Segnali molto forti per esprimere il dissenso. Circa 200 i manifestanti che su almeno 100 macchine agricole hanno presidiato le Madonie partendo dal ponte di Resuttano fino al bivio di Madonnuzza di Petralia Soprana.

Nel video parlano; Pietro Macaluso, sindaco di Petralia Soprana; Michele Macaluso, vice il sindaco di Polizzi Generosa; Franco Calderaro, sindaco di Castellana Sicula; Luigi Iuppa, presidente dell'Unione dei comuni madoniti e sindaco di Geraci Siculo; Giuseppe Scrivano, sindaco di Alimena; Luigi Di Gangi, sindaco di Bompietro; Franco Calderaro, assessore all'agricoltura del Comune di Bompietro e imprenditore agricolo.