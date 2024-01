Palermo, lo chef Di Ferro patteggia la condanna a quattro anni per spaccio e detenzione di cocaina

A Palermo lo chef Mario Di Ferro, con il parere favorevole del procuratore aggiunto Paolo Guido e del sostituto Giovanni Antoci, ha patteggiato davanti al Gip Marco Gaeta una condanna a quattro anni per spaccio e detenzione di cocaina. Non andrà in carcere, ma dovrà pagare una multa di 20 mila euro: l'avvocato Claudio Gallina Montana, che lo difende, chiederà l'affidamento in prova per scontare i tre anni e mezzo che gli restano dopo i sei mesi trascorsi ai domiciliari.

Gli altri imputati, che hanno scelto il rito abbreviato, sono i fratelli Salvatore e Gioacchino Salamone, entrambi ancora in cella e già condannati in passato per spaccio, i quali - secondo l'accusa – avrebbero fornito la sostanza stupefacente a Di Ferro, e tre ex dipendenti del ristorante di via Libertà, Gaetano Di Vara, Giuseppe Menga e Pietro Accetta. Per tutti loro la prima udienza è stata fissata per il 6 marzo.