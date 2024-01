Palermo, partiti i lavori alla scuola Colozza-Bonfiglio: sorgerà un nuovo campo sportivo polivalente

Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione di un campo sportivo polivalente nella scuola Colozza del quartiere Zisa. Il progetto prevede l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica dell’atrio esterno che attualmente, per ragioni di sicurezza, è inibito ai bambini e alle bambine che frequentano il plesso di via Imera 32.

«Realizzeremo un campo polivalente di pallavolo e di pallacanestro, ma anche una pista d’atletica dedicata alla corsa. La ditta si occuperà di mettere a nuovo l’impianto di illuminazione esterno, fondamentale per consentire agli studenti e all’intero quartiere di usufruire degli spazi anche nelle ore pomeridiane e serali. Sono doppiamente felice perché la nuova struttura diventerà un punto di riferimento anche per i ragazzi più grandi dell’Istituto comprensivo, che frequentano la scuola media nel plesso Bonfiglio alla fine della via Imera». Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica del Comune di Palermo.