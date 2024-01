Palermo, arrestato uno spacciatore di droga allo Sperone

I poliziotti del commissariato di Brancaccio, nei giorni scorsi, hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane dello Sperone con l’accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trovato in possesso di 89 grammi di marijuana, suddivisi in 74 dosi e 92,6 grammi di hashish. L’arresto è avvento nella zona di piazzale Ignazio Calona, dove nei giorni precedenti erano stati svolti una serie di appostamenti che avevano consentito di appurare come l’abitazione del giovane fosse meta di diversi soggetti, alcuni dei quali individuati come assuntori di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno così deciso di effettuare una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti, che sono state trovate assime a 1.110 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Nella foto la droga e il denaro sequestrati dalla polizia