Palermo, sindacalista picchiato brutalmente in via Spinuzza: «Mi pestavano e davano calci sui fianchi»

Pestato in pieno centro. Un'altra notte di follia in una movida sempre più violenta. Ha fatto manovra con l’auto per lasciare il parcheggio di via Spinuzza, a Palermo, una delle strade della movida. La vettura era circondata da motorini in sosta e da giovani. Nel momento in cui ha iniziato la manovra, Francesco Brugnone, segretario del Nidi Cgil di Palermo, è stato accerchiato da alcuni ragazzi che ostruivano il passaggio. Il gruppetto ha iniziato a sferrare calci e pugni alla vettura. Lo stesso sindacalista ha raccontato quanto accaduto sabato sera a lui, alla fidanzata e a un’amica, dopo una cena in pizzeria. Brugnone è sceso dalla macchina per chiedere ai ragazzi di spostarsi, ricevendo insulti.

Brugnone è stato soccorso da un’ambulanza e portato al Policlinico. Ha una prognosi di 7 giorni: un occhio pesto, una ferita al viso, accanto all’arcata delle sopracciglia, contusioni in varie parti del corpo. «Ho passato la notte al pronto soccorso, mi hanno fatto una Tac in testa e una ecografia completa all’addome - prosegue Brugnone -. «Non ho paura, ma tanta rabbia per la prevaricazione e la violenza che sfociano quasi in atteggiamenti mafiosi».

La Cgil Palermo e il Nidil Cgil hanno deciso di denunciare quest’episodio, come è capitato per tante aggressioni subite dai rider, dagli operatori sanitari, del commercio, segnalate in questi mesi. «Non possiamo che sottolineare una volta di più lo stato di degrado sociale. Non è solo un problema delle periferie, ormai è pericoloso spostarsi, muoversi e lavorare in tutta la città», dicono il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e Brugnone -. Palermo al momento appare una città lasciata sé stessa e anche le forze dell’ordine, per carenze di organici, hanno difficoltà ad affrontare la condotta incivile e scellerata di chi affolla le vie della movida. Tutto questo è acuito dall’assenza di una gestione politico sociale efficace da parte dell’amministrazione comunale».