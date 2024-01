Palermo, operaio cade da un'impalcatura: ferito

Un uomo di 75 anni è stato ricoverato questa mattina all'ospedale Villa Sofia a seguito della caduta, secondo una prima ricostruzione, da un'impalcatura montata in via Cardinale Lualdi, all'Arenella. Il ferito ha riportato una frattura esposta a un braccio e altre fratture costali.

A lanciare l'allarme è stato un ragazzo di circa 30 anni con cui l'uomo, stando alla ricostruzione secondo cui non si tratterebbe di un incidente domestico, stava lavorando per alcuni interventi in un appartamento che si trova al secondo piano. La prognosi, al momento, resta riservata.

Al vaglio da parte degli inquirenti tutte le piste. Quella dell'incidente sul lavoro potrebbe essere la più percorribile, in questo caso sarebbe attivato anche il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambiti di lavoro dell'Asp, che dovrà eventualmente verificare il rispetto delle misure pensate per la salvaguardia dei lavoratori.