Bagheria, famiglia bloccata nel balcone dell'appartamento in fiamme: salvati i genitori e due bambini

Mattina di paura a Bagheria per un incendio divampato nell'abitazione di una famiglia. Le fiamme si sono diffuse rapidamente in un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Papa Giovanni XXIII, dove padre, madre e due figli di sette anni sono riusciti a mettersi in salvo rifugiandosi in uno dei balconi. Hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco, quattro le squadre inviate dal comando provinciale e dal distaccamento di Bagheria che sono intervenute sul posto e sono riuscite a evitare il peggio.

Grazie all'autoscala la famiglia è stata messa al sicuro, ma l'incendio ha provocato danni ingenti all'appartamento, visto che il fumo ha invaso tutti i locali. In via Papa Giovanni XXIII sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all'ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Il padre ha invece accompagnato i due figli all'ospedale Di Cristina, per precauzione.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato. In corso i sopralluoghi e gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. L'area in cui è divampato il rogo è stata momentaneamente chiusa al tarffico per permettere l'arrivo dei soccorsi, si sono registrati rallentamenti alla circolazione, ma la viabilità è tornata alla normalità quando l'intervento è stato concluso, intorno alle 14,30.