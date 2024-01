Andrea Aghini rapinato e picchiato a casa, l'ex campione di rally è stato un protagonista della Targa Florio

Disavventura nello scorso fine settimana per l’ex rallista della squadra Lancia Martini, Andrea Aghini, uno dei più seguiti negli anni '80 e '90, protagonista di tante edizioni della Targa Florio. Venerdì scorso, dopo le 21, mentre Aghini si stava spostando, attraverso il giardino, tra la casa di sua madre e quella sua che sono adiacenti, in Toscana, è stato rapinato. Secondo la ricostruzione, quattro uomini coperti da passamontagna, lo hanno circondato e immobilizzato cercando di soffocarlo con uno straccio e colpendolo a calci e pugni.

«Ho reagito d’istinto, mi divincolavo, ma mi hanno preso di peso e portato in casa. Non ho avuto paura. Non so chi fossero, non hanno detto una parola», ha raccontato. Dopo averlo colpito, i banditi hanno aperto la cassaforte, tagliato i cavi della videosorveglianza, poi però è suonato il campanello e sono dovuti andare via prima di completare la rapina. Alghini, ricoverato in ospedale con fratture alla mandibola e al setto nasale ha raccontato che «Vicino a casa c'è una scuola guida, i corsisti hanno sentito le mie grida e sono venuti ad aiutarmi. I rapinatori hanno capito di esser stati scoperti e sono fuggiti. Uno l’ho rincorso ma non sono riuscito a prenderlo».