Tentano di rubare 20 profumi dal supermercato a Palermo, 4 donne si danno alla fuga dopo essere state scoperte

Hanno preso dagli scaffali oltre 20 profumi e prodotti di bellezza che hanno cercato di nascondere nei giubbotti e nelle borse. Quattro donne hanno cercato di portare via dagli scaffali del Super Store Conad di via Olivieri Mandalà a Palermo la merce rubata.

I movimenti delle ladre non sono passati inosservati dagli addetti alla sicurezza che hanno lanciato l’allarme e chiamato i carabinieri.

Non appena hanno compreso di essere state scoperte le quattro hanno abbandonato la refurtiva e sono fuggite dal centro commerciale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire alle donne che sono state riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza del superstore.