Villafrati, bimbi maltrattati: cinque anni alla maestra

A giugno di quell’anno Maria Pia Traina era finita agli arresti domiciliari. In base alla ricostruzione dell’accusa, la maestra avrebbe strattonato, picchiato e minacciato i piccoli, negando loro perfino di andare in bagno. Tra le frasi intercettate: «Oggi ti frusto con questo, pezzo di maleducato, cretino»; «Non hai chiuso la bottiglia, ti do un pugno in testa»; «Ti metto un tappo in bocca e ti mando a casa, meglio che non vieni più a scuola»; «Vi taglio la lingua con il coltello». In una circostanza stava col cellulare all'orecchio e, tirando un bambino per la maglietta per farlo sedere, gli faceva sbattere la testa contro lo spigolo del banco, riportano gli inquirenti. Per il gip che aveva firmato l’ordinanza, Angela Lo Piparo, era emerso «uno scenario di violenza fisica, verbale e di sopraffazione che vede come vittime totalmente inermi dei bambini in tenera età».

