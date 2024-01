Misilmeri, auto vola giù da un viadotto: tre donne in ospedale

Poco dopo la mezzanotte sulla strada statale ss121 all’altezza dello svincolo di Misilmeri, in provincia di Palermo, tre donne a bordo di un autoveicolo sono cadute giù da un viadotto alto otto metri circa.

Le squadre dei vigili del fuoco prontamente intervenute hanno estratto una delle tre donne ancora all’interno dell’abitacolo. Le tre signore coscienti ma ferite sono state consegnate alle cure dei sanitari intervenuti sul posto. I carabinieri stanno conducendo l’indagine per capire la dinamica dell’incidente.

Nella notte ci sono stati altri due incidenti a Palermo: il primo in viale Regione Siciliana, con un tamponamento tra due auto, all'altezza di via Trabucco, e un altro in via Ingrassia.