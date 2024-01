Il cavallo trovato morto a Palermo, l'assessore Pennino: «Lo ha travolto un'auto»

Sarebbe stato colpito da un'auto il cavallo trovato morto stamattina a Palermo. A dirlo è l’assessore comunale per i Diritti degli animali, Rosi Pennino. Una versione che smentirebbe l'ipotesi di una corsa clandestina.

«Stando al rapporto dell’Asp, avvertita dalla polizia municipale, il cavallo trovato morto in viale Regione Siciliana sarebbe deceduto a seguito di un trauma dopo l’impatto con un veicolo», riferisce l'assessore Pennino. «Il cavallo, regolarmente registrato con microchip, trainava un carro e la morte non sarebbe, dunque, da collegare a una corsa clandestina, così come nessuna segnalazione su tale attività illegale è pervenuta al comando dei vigili», aggiunge. «Da parte dell’amministrazione - conclude - resta lo sgomento per la triste fine dell’animale e il Comune continuerà a seguire gli eventuali sviluppi sulla vicenda. Queste le notizie ufficiali».