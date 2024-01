Palermo, otto scuole in competizione nel segno di Mario Francese

La cerimonia di stamattina alle 9, davanti alla lapide che ricorda Mario Francese, sarà come ogni anno in viale Campania, a Palermo, nel punto in cui il nostro cronista giudiziario fu assassinato da Leoluca Bagarella, il 26 gennaio del 1979. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni professionali, alle autorità civili e militari ci saranno i familiari di Mario, i figli Giulio, Fabio e Massimo Francese, con il direttore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano.

Mario Francese era nato il 6 febbraio del 1925 e dunque non aveva ancora compiuto 54 anni, quando venne ucciso: per festeggiare idealmente il compleanno, anche quello mai raggiunto, il premio a lui dedicato si tiene tradizionalmente proprio il 6 febbraio. Anche quest’anno sarà così e l’appuntamento sarà martedì 6 alle 10 al teatro Santa Cecilia di Palermo. Come sempre, la XXV edizione del Premio avrà una sezione per giornalisti under 35, intitolata a Giuseppe Francese, il figlio che si batté per far riaprire il caso a livello giudiziario, scuotendo le coscienze, sensibilizzando l’opinione pubblica e portando a un processo concluso con le condanne del killer, Leoluca Bagarella, e dei mandanti. Giuseppe, nel settembre 2002, a condanne divenute definitive, ritenne concluso il suo compito su questa terra e decise di andare via per sempre.