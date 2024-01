Paura a Misilmeri vicino a due scuole: in fiamme un tir per la raccolta del cartone, salvo l'autista

Paura a Misilmeri per l'incendio al tir di una ditta privata che trasportava cartone proveniente dalla raccolta differenziata. Il camion, intorno alle 9.30, è andato in fiamme all'improvviso all'altezza del civico 381 del viale Europa, una strada fondamentale anche per il transito e i collegamenti con Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela, dopo la chiusura per caduta massi della strada provinciale 37.

L'incendio si è verificato a due passi da due scuole e non distante da un supermercato. Sono intervenuti i vigili del fuoco - due squadre del comando provinciale ed una del distaccamento volontario di Villafrati - che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il camion. Il rogo è divampato sulla motrice del tir ed il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche al container posteriore, dove si trovava depositato il cartone trasportato. Non ci sono feriti, l'autista, una volta resosi conto della presenza delle fiamme, ha abbandonato il mezzo, riuscendo a mettersi in salvo. Le immagini si sono subito diffuse sui social network. Alcuni residenti della zona hanno tentato di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili, presi dal panico per l'incendio appena divampato. Sul posto anche i carabinieri di Misilmeri.