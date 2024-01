Palermo, 45 anni senza Mario Francese: domani il ricordo del cronista del Giornale di Sicilia

A 45 anni dall’omicidio di Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, ucciso a colpi di pistola mentre stava tornando a casa, Assostampa Sicilia torna a ricordarlo, domani alle 9, con il Gruppo cronisti in viale Campania, a Palermo. Saranno presenti davanti alla targa che ricorda il giornalista ucciso dalla mafia nel 1979 per Assostampa il segretario regionale Giuseppe Rizzuto, la presidente del consiglio regionale Tiziana Tavella, la segretaria regionale del Gruppo cronisti Claudia Brunetto, il segretario provinciale di Assostampa Palermo Gianluca Caltanissetta.

A ricordare Francese ci saranno anche il presidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani, i rappresentanti delle forze di polizia e il figlio Giulio Francese. Mario Francese aveva 54 anni, quando venne ucciso e le sue inchieste giornalistiche furono, come sottolinea la sentenza di condanna di appello oltre che per Bagarella, per Totò Riina, Bernando Provenzano, Michele Greco, Raffaele Ganci e Francesco Madonia, «il movente dell’omicidio Francese è sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un’approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia degli anni '70».