Quattro cuccioli abbandonati in un cassonetto per gli abiti usati a Palermo

Chiusi in una borsa e gettati in un cassonetto destinato alla raccolta degli indumenti usati. Questo è quanto accaduto a quattro cuccioli in via Kolbe, nel quartiere di Acqua dei Corsari, a Palermo. Gli animali sono stati tratti in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

A segnalare la presenza degli animali alcuni volontari che hanno sentito i lamenti dei cuccioli provenire dalla struttura metallica. Al momento del ritrovamento, i cagnolini erano tutti vivi. Le condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. Le squadre del 115, giunte sul posto, hanno così forzato la struttura: in una borsa in pelle c’erano quattro cuccioli di cane.

«Dopo l’orrenda morte del cane Aron di qualche giorno fa - scrive in una nota il Partito Animalista - questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo hanno messo in salvo quattro cuccioli abbandonati in un cassonetto per la raccolta degli abiti usati in zona Acqua dei Corsari. I poveri cuccioli sono stati salvati da una orrenda morte grazie all’intervento di un passante che, sentendo i lamenti degli animali, ha allertato i vigili del fuoco. I quattro cuccioli erano stati gettati nel cassonetto all’interno di una borsa 24 ore. Un fatto gravissimo che conferma che c’è ancora tanto da fare contro la violenza sugli animali».