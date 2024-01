Palermo, incidente al Foro Italico: un uomo di 28 anni finisce in ospedale

Un uomo di 28 anni è rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale con il suo scooter, a Palermo, nella zona del Foro Italico, a pochi metri da via Lincoln. Secondo quanto ricostruito inizialmente dall'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi, il giovane sarebbe caduto dopo aver preso in pieno una delle purtroppo tante buche presenti in zona: il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo mezzo e sarebbe finito a terra.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Policlinico: le sue condizioni non sono grave ma avrebbe riportato la frattura di un piede. Indagini da parte della polizia municipale per accertarsi se l'incidente è avvenuto a causa della buca o se ci sono stati altri motivi che hanno fatto perdere all'uomo di 28 anni il controllo del mezzo.