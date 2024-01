«Accordi per l'affidamento dell'illuminazione pubblica a Trapani», arrestato il deputato regionale Dario Safina

Arrestato il deputato regionale del Pd, Dario Safina (nella foto). Al centro dell’indagine, coordinata dalla Procura di Trapani, c’è l’attività illecita di dirigenti e collaboratori della municipalizzata Trapani Servizi spa. Applicate misure cautelari anche nei confronti di due dirigenti della Trapani servizi e dell'energy manager per la Sicilia di una società che opera nel settore dell'illuminazione. I reati contestati sono, a vario titolo, turbativa d'asta, corruzione e rivelazione di notizie d'ufficio.

Safina, già assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trapani, è ai domiciliari da stamane. Il provvedimento emesso dal gip del tribunale del capoluogo è stato notificato dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani.

Misure cautelari anche nei confronti di Carlo Guarnotta (nella foto sotto) e Giuseppe Ullo, rispettivamente direttore generale e direttore amministrativo di Trapani servizi spa (che si occupa della raccolta e del trattamento dei rifiuti a Trapani), entrambi destinatari del divieto di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice. Divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale o uffici direttivi per un anno per Christian Valerio, l’energy manager per la Sicilia una società operante nel settore dell’illuminazione pubblica. Sono indagati a vario titolo dei reati di turbativa d’asta, corruzione e rivelazione di notizie d’ufficio.