Palermo, si allunga l'onda dei furti con spaccata: colpita un'edicola

Ancora un episodio di violenza nel centro di Palermo. Un furto con spaccata è stato messo a segno nell’edicola La casa del giornale di via Principe di Villafranca, traversa di via Dante. I responsabili hanno mandato in frantumi un vetro semi blindato e hanno portato via contanti, biglietti per autobus, bottiglie, formaggi e pure libri.

I ladri hanno portato via anche un bottino di oltre tremila euro a cui va sommato il danno per la sostituzione del vetro con l’infisso. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica per cercare di trovare tracce utili per risalire agli autori del colpo.