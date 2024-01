Palermo, seguito e rapinato nell'androne del palazzo: paura in via Maqueda

Viene seguito fin dentro l’androne del proprio palazzo e rapinato: è successo ieri sera, 22 gennaio, in via Maqueda, a Palermo, dove un uomo, intorno alle 21,15, stava facendo rientro a casa. La vittima, che vive a Palazzo Cutó, è stata pedinata dal malvivente, che ha poi agito indisturbato all’interno del palazzo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri: adesso ci si affiderà alle immagini di video sorveglianza per provare ad individuare ed acciuffare il colpevole. Gli altri inquilini sono sconvolti: «Non era mai accaduto - raccontano alcuni di loro - in anni recenti. Ormai è sempre peggio». Ennesimo episodio che arriva a pochi giorni dalla raccolta firme sulla sicurezza: domenica scorsa cinquecento cittadini avevano affollato il banchetto del comitato Uniti per il quartiere di fronte alla chiesa di Sant’Antonino. Firme che hanno dato forza al documento che in 11 punti riassume le richieste della parte sana del territorio alle istituzioni tra cui maggiore controllo e presenza delle forze dell’ordine, lotta allo spaccio, illuminazione, più spazi per la cultura.