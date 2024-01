Palermo, raffiche di multe nel quartiere Zisa: 22 mezzi rimossi

Dopo la raffica di multe in corso Finocchiaro Aprile, i vigili urbani si sono spostati oggi nella parte alta della Zisa con controlli e sanzioni nella zona tra il tribunale e il Castello della Zisa. Nel corso dell'operazione sono stati complessivamente elevati 87 avvisi di violazione del Codice della strada, sono stati rimossi 22 veicoli più uno abbandonato e sono stati diversi i verbali contestati per scopertura assicurativa.

Inoltre è stato effettuato anche il controllo sui possessori di cani per le deiezioni canine e la verifica dei microchip e sono state inviate diverse segnalazioni a Rap per lo svuotamento dei cassonetti rifiuti solidi urbani. Sono stati anche multati due ambulanti sprovvisti di autorizzazione per vendita e occupazione di suolo pubblico ed elevati due verbali ai sensi della Legge sul commercio 18/95 e altri 2 per violazioni relative a illeciti di natura sanitaria, per un totale circa di sette mila euro di sanzioni con relative segnalazioni all'autorità giudiziaria per occupazione di suolo pubblico.