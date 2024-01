Palermo, bimbo morto a Sharm el Sheikh: archiviata l'indagine

Il tribunale di Palermo ha archiviato per difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana l'inchiesta aperta sulla morte di Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un resort di lusso. L'archiviazione era stata chiesta dalla stessa Procura di Palermo.

Invece è ancora in corso, e dovrebbe concludersi con la richiesta di rinvio a giudizio, l’indagine dei magistrati egiziani a carico del medico locale che ebbe in cura il piccolo. Dopo la denuncia dei genitori i pm hanno incaricato un pool di consulenti di accertare le cause della morte di Andrea. Secondo gli esperti la patologia non sarebbe stata affrontata con tempestività e in modo efficace dal medico dell’ambulatorio che, dopo i primi sintomi, visitò la vittima limitandosi poi a prescrivere farmaci contro le intossicazioni alimentari. Solo un giorno dopo essere stato visitato, quando ormai le sue condizioni, erano compromesse, Andrea venne ricoverato.