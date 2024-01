Operazione antidroga alla Vucciria, Lagalla: «Business che uccide i nostri giovani»

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha commentato così l'operazione antidroga dei carabinieri: «Esprimo apprezzamento e profondo senso di gratitudine nei confronti della Direzione distrettuale antimafia e del comando provinciale dei carabinieri per l’operazione antidroga di oggi nel centro storico. Un importante colpo inferto al traffico degli stupefacenti. Questa attività investigativa dimostra come questo business, che uccide tanti nostri giovani, sia in mano alla criminalità organizzata e la mafia non potrà considerarsi sconfitta prima che lo spaccio di droga non sia stato debellato».