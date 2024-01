Palermo, blitz nel bazar dei caricabatterie e delle pen drive taroccati

I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo hanno sequestrato 4.524 articoli per elettronica contraffatti, rinvenuti all’interno di un esercizio commerciale nel settore della rivendita di prodotti di tecnologia.

L’attività condotta dalle fiamme fialle ha consentito di individuare numerosi prodotti riconducibili a noti brand di telefonia, pile elettriche, caricabatterie e pen drive, taroccati che non risulterebbero realizzati dai marchi di fabbrica presenti sulle custodie.

Il commerciante non sarebbe stato in grado di esibire alcuna documentazione sull’acquisto della merce che ne potesse attestare la regolarità e la legittima provenienza. I finanzieri, pertanto, hanno denunciato il titolare dell’esercizio commerciale per aver introdotto nel territorio nazionale e successivamente posto in commercio prodotti con segni falsi.