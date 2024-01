Malamovida a Palermo, chiusa l'Arena di Mondello: l'agibilità delle strutture nel mirino

Il grande fratello sulla movida. Piazze e locali affollati dai giovani nel fine settimana hanno ormai addosso gli «occhi» costanti delle forze dell’ordine, impegnate sul fronte della lotta alla movida selvaggia, specie dopo l’omicidio di Lino Celesia al Notr3 di via Pasquale Calvi. A farne le spese, ora, anche la ritrovata Arena di Mondello, l’ex arena Sirenetta (diversa dal vicino ristorante, che è un altro locale): si è vista apporre all’ingresso il cartello di chiusura dopo i controlli della polizia. La causa prossima del sequestro preventivo non è legata al frastuono della musica e al traffico delle auto, denunciati da alcuni residenti di Mondello qualche giorno fa, che lo avevano messo pure nero su bianco in una lettera al Giornale di Sicilia.

Non sfugge però la tempistica dell’operazione, scattata alle 23.40 di sabato sera (il sequestro è stato alle 2 del mattino di ieri, domenica 21 gennaio 2024) e a pochi giorni dalle rimostranze dei cittadini. Nel verbale si parla infatti di difformità e violazioni in merito all’agibilità. L’area da ballo, che ha regolare licenza per operare all’aperto, era coperta da una tensostruttura in metallo e pvc e la pavimentazione da una pedana in legno e tessuto tipo moquette. Inoltre le quattro uscite di sicurezza risultavano ostruite da materiali di ingombro. Nel locale lavorano 40 dipendenti. Il titolare, Antonio Romano, allarga le braccia, dice di essere in regola ed è pronto a presentare ricorso per il dissequestro, al pubblico ministero titolare del fascicolo, Enrico Bologna.