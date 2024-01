Delitto Celesia, si cerca la pistola: chiesto un confronto fra i due fratelli accusati

L'autorizzazione ad un incontro-confronto con il fratello per convincerlo a confessare dove si trova la pistola. Ad averlo richiesto è G.O., 23 anni, in cella per detenzione illegale di arma nel contesto dell'omicidio di Lino Celesia davanti alla discoteca Notr3 (nella foto) di Palermo. Adesso vuole provare a guardare dritto negli occhi il fratello minorenne, anche lui dietro le sbarre ma con l'accusa di omicidio, per indurlo a indicare dove potrebbe essere stata nascosta la pistola con cui ha sparato a Celesia quella tragica notte dello scorso 21 dicembre in via Calvi.

L'arma non si trova e il minorenne sino ad oggi ha detto di averla gettata a mare. Versione che però potrebbe non essere veritiera, dal momento che il ventitreenne continua ad insistere nel provare a convincere il fratello ad essere più collaborativo. La pistola potrebbe essere nascosta chissà dove e se dovesse saltare fuori potrebbe scagionare G.O. Infatti ad oggi lui si trova in carcere perché non vi è certezza della pistola che invece ha maneggiato lui quella drammatica notte, come oltretutto si vede dalle immagini della videosorveglianza sequestrate dalla polizia.