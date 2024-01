Palermo, controlli contro la malamovida: identificate 85 persone

Nuovi controlli in centro a Palermo che hanno interessato l’asse di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’arco di Porta Nuova e piazza Villena, il nucleo centrale del percorso "Arabo-Normanno" e itinerario turistico. L'asse viario è stato pattugliato e presidiato da polizia, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza. Complessivamente, sono state identificate 85 persone, controllati 61 veicoli, accertate 45 violazioni del codice della strada, effettuate attività ispettive all’interno di 5 esercizi commerciali e registrata la presenza di un lavoratore non in regola.

Gli esiti dei controlli ispettivi hanno consentito, inoltre, di accertare una mancata emissione di scontrino fiscale, una omessa verifica periodica ed una omessa installazione di verificatore fiscale. Sono stati fermati i conducenti di 8 motorini che sono risultati modificati così da alterarne le prestazioni. Al riguardo sono state effettuate pesanti sanzioni e si è proceduto al sequestro dei mezzi.