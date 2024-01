Abitazione a fuoco, paura a Campofelice di Roccella

Vigili del fuoco sono intervenuti a Campofelice di Roccella per spegnere l’incendio divampato in un appartamento in via Cavour. Le fiamme sono partite da un’abitazione al piano terra. L’intervento dei pompieri ha messo in sicurezza lo stabile. Non ci sono feriti.

A Palermo le squadre antincendio sono intervenute per spegnere roghi partiti dalla spazzatura che in largo Medaglie d’Oro hanno avvolto anche delle sterpaglie presenti in alcuni giardini dove da anni non si fa alcuna manutenzione. Fiamme anche in via Terranova per spegnere cumuli di spazzatura incendiati.