Malore sulla nave da crociera diretta a Palermo: passeggero salvato con un elicottero

Alcuni mesi fa un episodio simile si è verificato sulla nave Europa Palace, che si trovava al largo delle coste trapanesi. Mentre era in navigazione, un uomo di 55 anni ha infatti avuto un malore. Immediatamente è giunto il personale sanitario che si trovava a bordo ma, viste le condizioni dell'uomo, è stato allertato il 12° Mrsc (Maritime Rescue Sub Center) di Palermo.

Ad entrare in azione anche una motovedetta da Sant'Antioco che ha moniorato le delicate operazioni dal mare: si è così proceduto al recupero e all'evacuazione medica dell'uomo, che è stato immediatamente affidato alle cure del personale medico e poi trasportato in ospedale. L’operazione di soccorso si è conclusa con l’atterraggio dell’elicottero della Guardia Costiera alla base di Decimomannu e la nave è stata autorizzata a riprendere la sua navigazione.

Momenti di paura a bordo della nave da crociera Costa Smeralda partita da Maiorca e diretta a Palermo. Un uomo in vacanza con la moglie è stato colto da un malore ed è stato necessario l'intervento di un elicottero dalla Sardegna. Il passeggero ha accusato problemi cardiaci e ha subito chiesto aiuto: vista la gravità della situazione è stato impiegato un velivolo specilizzato della quarta sezione della guardia costiera di Decimomannu, ma è stato necessario un avvicinamento della nave alla costa.

Un elicottero HH-139B dell'Aeronautica militare è decollato da Trapani Birgi, ha raggiunto la nave, un aerosoccorritore si è calato con il verricello di soccorso, strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare, e ha recuperato l'uomo. L'intervento è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, il centro di comando e controllo dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere.