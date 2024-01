Il delitto di Balestrate, eseguita l'autopsia sul corpo di Bacchi: domani i funerali a Partinico

È stata eseguita a Palermo l'autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, il ventenne ucciso a Balestrate durante una rissa nei pressi della discoteca Medusa. I medici dell’istituto di medicina legale dovranno attendere anche gli esami istologici per stabilire le cause del decesso che sarebbe provocato come emerge dal video da due calci sferrati da Andrea Cangemi, il coetaneo arrestato per omicidio preterintenzionale.

Secondo quanto sarebbe emerso dall’esame in questa prima fase, la morte sarebbe stata provocata da diversi traumi alla testa e al torace. Bisogna verificare se Bacchi siano stati i calci e i pugni a provocare il trauma alla testa, oppure la caduta. Solo gli esami stabiliranno quale sia stata la causa della morte. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali, che avverranno in forma strettamente privata domani mattina alle 7 nella chiesetta del cimitero di Partinico. Ad attenderla, oltre 300 ragazzi radunati in piazza con striscioni, magliette e lenzuoli. Domani è anche prevista una fiaccolata.