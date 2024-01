Maltrattamenti sugli animali, un'altra denuncia per Carmelo Russo: aveva bruciato il cane Aron

Un esposto sarà inviato giovedì alla procura di Palermo dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA per chiedere indagini approfondite su alcuni casi di maltrattamento di animali e uccisione di gatto di cui si sarebbe reso responsabile Carmelo Russo prima e dopo aver dato fuoco la sera dell'8 gennaio in via delle Croci a Palermo al suo pitbull Aron morto alcuni giorni dopo proprio per le complicanze dovuto alle ustioni che avevano riguardato l'80% del corpo di Aron.

In particolare gli animalisti si riferiscono ad un episodio di maltrattamento che avrebbe portato alla morte di un cane nei mesi scorsi ed alla vicenda del gatto ucciso con una spranga nelle vicinanze dello stadio. Infine nel proprio esposto gli animalisti chiedono alla procura di valutare come sia stato possibile per quest'uomo ottenere regolarmente la custodia di Aron e di verificare chi sia stato o chi siano stati i precedenti proprietari del cane e valutare se non vi siano ombre di situazioni sospette a partire dai combattimenti.